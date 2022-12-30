Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд

Сегодня, 15:44

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Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд
Фото из открытых источников

За 2022 год совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 93,753 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Газета.ру.

Так, состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 2,28 млрд долларов — до 28,6 млрд. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон за минувший год обеднел на 7,81 млрд долларов. Его состояние уменьшилось до 24,6 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 8,13 млрд долларов.

Как объясняют эксперты, в данном случае существенную роль сыграла «военная спецоперация» РФ, а точнее санкции, которые были введены в ответ на введение российских войск на территорию Украины.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» еще 24 февраля 2022 года. После этого Запад пошел на введение санкций против российской экономики и в отношении отдельных лиц. За минувший год было принято несколько санкционных пакетов против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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