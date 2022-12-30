Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд

За 2022 год совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на 93,753 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Газета.ру.

Так, состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 2,28 млрд долларов — до 28,6 млрд. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон за минувший год обеднел на 7,81 млрд долларов. Его состояние уменьшилось до 24,6 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 8,13 млрд долларов.

Как объясняют эксперты, в данном случае существенную роль сыграла «военная спецоперация» РФ, а точнее санкции, которые были введены в ответ на введение российских войск на территорию Украины.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» еще 24 февраля 2022 года. После этого Запад пошел на введение санкций против российской экономики и в отношении отдельных лиц. За минувший год было принято несколько санкционных пакетов против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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