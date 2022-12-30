«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

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О том, сколько в Европе приходится платить за коммуналку, рассказали русскоговорящие жители ЕС изданию «МК».
Они заявляют, что сейчас платежи за коммунальные услуги для европейцев, которые ниже среднего класса, неподъемные. Системы оплаты ЖКХ в разных европейских странах отличаются друг от друга, но все же общее у них есть – на зимний период платежки существенно выросли.
Сейчас самые дешевые в плане оплаты ЖКХ страны Европы – это Финляндия, Норвегия и Ирландия, где доля затрат по счетам ЖКХ от среднего уровня доходов гражданина составляет 3,1-4,4%. Далее следуют: Испания (6,1%), Великобритания (6,6%), Венгрия (10,2%), Чехия (11,7%), Болгария (12,5%), Польша (13,7%), Эстония (15,2%).
В России, исходя из официальной статистики, при средней зарплате в стране в 57 244 рублей граждане в среднем тратят 14% своего дохода на уплату ЖКХ.
Но зимой в Европе из-за подорожания энергоресурсов начали расти цены на отопление и электричество. В результате у некоторых платежки действительно достигают 500 евро, при том, что жилье небольшое по площади.
Тем не менее, политика европейских стран сейчас нацелена на то, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. И пока от нее Евросоюз отказываться не собирается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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