«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

Сегодня, 10:49

0

Image 16+
«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки
Фото из открытых источников

О том, сколько в Европе приходится платить за коммуналку, рассказали русскоговорящие жители ЕС изданию «МК».

Они заявляют, что сейчас платежи за коммунальные услуги для европейцев, которые ниже среднего класса, неподъемные. Системы оплаты ЖКХ в разных европейских странах отличаются друг от друга, но все же общее у них есть – на зимний период платежки существенно выросли.

Сейчас самые дешевые в плане оплаты ЖКХ страны Европы – это Финляндия, Норвегия и Ирландия, где доля затрат по счетам ЖКХ от среднего уровня доходов гражданина составляет 3,1-4,4%. Далее следуют: Испания (6,1%), Великобритания (6,6%), Венгрия (10,2%), Чехия (11,7%), Болгария (12,5%), Польша (13,7%), Эстония (15,2%).

В России, исходя из официальной статистики, при средней зарплате в стране в 57 244 рублей граждане в среднем тратят 14% своего дохода на уплату ЖКХ.

Но зимой в Европе из-за подорожания энергоресурсов начали расти цены на отопление и электричество. В результате у некоторых платежки действительно достигают 500 евро, при том, что жилье небольшое по площади.

Тем не менее, политика европейских стран сейчас нацелена на то, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. И пока от нее Евросоюз отказываться не собирается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

Сегодня, 10:49

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Вчера, 12:19

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

Андрей Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

27-12-2022, 19:04

Экономист Зайнуллин: россияне живут как европейцы, зарабатывая втрое меньше

27-12-2022, 18:39

Эксперты банка &quot;Зенит&quot; назвали приемлемый размер финансовой подушки

26-12-2022, 15:09

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров

26-12-2022, 12:24

В РФ вырастут заработные платы в 2023 году, прибавка положена не только бюджетникам

26-12-2022, 10:54

В 2022 году российская экономика пережила серьезный стресс, но не рухнула, сохранив, в том числе, рынок жилья

26-12-2022, 08:49

Рубль покажет восстановление, доллар успокоится к концу 2022 года – озвучен настоящий курс

25-12-2022, 11:54

Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

25-12-2022, 09:29

Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

24-12-2022, 15:24

Финансист Сергей Григорян: банки предпочитают выдавать кредиты серийным заемщикам

24-12-2022, 09:09

Эксперт рассказал об ослаблении доллара

24-12-2022, 08:49

Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

22-12-2022, 15:39

В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

22-12-2022, 15:34

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

19-12-2022, 17:04

Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

16-12-2022, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

0

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...

Подробнее
Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

0

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск,...

Подробнее
Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Вчера, 12:19

0

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...

Подробнее
Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

31-12-2022, 12:19

0

Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...

Подробнее
21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

31-12-2022, 09:09

0

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска. Он сообщил, что был...

Подробнее
Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

31-12-2022, 11:49

0

Третья мировая война все ближе, предупреждает аналитик Роберт Фарли. По его словам, с момента завершения холодной войны...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Журналисты рассказали о предложении Блэра

Журналисты рассказали о предложении Блэра

30-12-2022, 19:04

0

Журналисты издания The Independent рассказали об опубликованных документах о взаимоотношениях между российским...

Подробнее
Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

31-12-2022, 17:54

0

Научный работник МГИМО Пономарева в интервью изданию RT прокомментировала заявления представителей киевского режима об...

Подробнее
«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

30-12-2022, 21:54

0

ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала...

Подробнее
Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

0

Ситуация с обеспечением российского бизнеса статистической и аналитической информации касательно ситуации в экономике...

Подробнее