Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы.
В частности, с 1 января поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, пишет РИА Новости. Также увеличатся пенсии, маткапитал, социальные выплаты. Будет введено пособие для детей.
С 1 января прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669, пенсионеров — 12 363, детей — 13 944. Поэтому вырастут все пособия и выплаты, связанные с МРОТ.
Было принято решение объединить Пенсионный фонд России с Фондом социального страхования. Будет создан Социальный фонд России. Это не повлияет на механизм начисления пенсий, но работодатели теперь будут перечислять единый платеж в 30% от фонда оплаты труда.
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%.
В России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это полагается нуждающимся семьям с небольшими доходами — ниже прожиточного минимума на человека. Она составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, то есть от семи до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.
Проиндексируют власти с 1 января и маткапитал. Он вырастет на 12,4% — до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 на второго. В последующие два года также планируется провести его индексацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...Подробнее
В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии. Началась она после того, как власти...Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...Подробнее
Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск,...Подробнее
Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...Подробнее
О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска. Он сообщил, что был...Подробнее
Журналист Уолт опубликовал в издании Foreign Policy статью, в которой представил свой анализ ситуации вокруг...Подробнее
ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала...Подробнее
Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...Подробнее
Комментировать