Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы.

В частности, с 1 января поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, пишет РИА Новости. Также увеличатся пенсии, маткапитал, социальные выплаты. Будет введено пособие для детей.

С 1 января прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669, пенсионеров — 12 363, детей — 13 944. Поэтому вырастут все пособия и выплаты, связанные с МРОТ.

Было принято решение объединить Пенсионный фонд России с Фондом социального страхования. Будет создан Социальный фонд России. Это не повлияет на механизм начисления пенсий, но работодатели теперь будут перечислять единый платеж в 30% от фонда оплаты труда.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%.

В России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это полагается нуждающимся семьям с небольшими доходами — ниже прожиточного минимума на человека. Она составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, то есть от семи до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Проиндексируют власти с 1 января и маткапитал. Он вырастет на 12,4% — до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 на второго. В последующие два года также планируется провести его индексацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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