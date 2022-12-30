Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года
Фото из открытых источников

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы.

В частности, с 1 января поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, пишет РИА Новости. Также увеличатся пенсии, маткапитал, социальные выплаты. Будет введено пособие для детей.

С 1 января прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669, пенсионеров — 12 363, детей — 13 944. Поэтому вырастут все пособия и выплаты, связанные с МРОТ.

Было принято решение объединить Пенсионный фонд России с Фондом социального страхования. Будет создан Социальный фонд России. Это не повлияет на механизм начисления пенсий, но работодатели теперь будут перечислять единый платеж в 30% от фонда оплаты труда.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%.

В России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это полагается нуждающимся семьям с небольшими доходами — ниже прожиточного минимума на человека. Она составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, то есть от семи до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Проиндексируют власти с 1 января и маткапитал. Он вырастет на 12,4% — до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 на второго. В последующие два года также планируется провести его индексацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Сегодня, 12:19

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

Андрей Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

27-12-2022, 19:04

Экономист Зайнуллин: россияне живут как европейцы, зарабатывая втрое меньше

27-12-2022, 18:39

Эксперты банка &quot;Зенит&quot; назвали приемлемый размер финансовой подушки

26-12-2022, 15:09

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров

26-12-2022, 12:24

В РФ вырастут заработные платы в 2023 году, прибавка положена не только бюджетникам

26-12-2022, 10:54

В 2022 году российская экономика пережила серьезный стресс, но не рухнула, сохранив, в том числе, рынок жилья

26-12-2022, 08:49

Рубль покажет восстановление, доллар успокоится к концу 2022 года – озвучен настоящий курс

25-12-2022, 11:54

Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

25-12-2022, 09:29

Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

24-12-2022, 15:24

Финансист Сергей Григорян: банки предпочитают выдавать кредиты серийным заемщикам

24-12-2022, 09:09

Эксперт рассказал об ослаблении доллара

24-12-2022, 08:49

Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

22-12-2022, 15:39

В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

22-12-2022, 15:34

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

19-12-2022, 17:04

Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

16-12-2022, 15:44

В московском ЦУМе в продаже появились санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

6-12-2022, 16:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

0

О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...

Подробнее
«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

29-12-2022, 16:19

0

Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...

Подробнее
&quot;МК&quot;: Названы дикие цифры смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае

&quot;МК&quot;: Названы дикие цифры смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае

30-12-2022, 13:29

0

В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии. Началась она после того, как власти...

Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

0

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...

Подробнее
Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

0

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск,...

Подробнее
Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

Журнал «Эксперт» назвал Пригожина одним из лидеров рейтингов, посвященных СВО

29-12-2022, 15:51

0

Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

Вчера, 09:09

0

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска. Он сообщил, что был...

Подробнее
Американский журналист считает, что поражение Киева очень вероятно

Американский журналист считает, что поражение Киева очень вероятно

29-12-2022, 17:54

0

Журналист Уолт опубликовал в издании Foreign Policy статью, в которой представил свой анализ ситуации вокруг...

Подробнее
«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

30-12-2022, 21:54

0

ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала...

Подробнее
Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Вчера, 12:19

0

Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...

Подробнее