Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год.

Санкции хоть и не спровоцировали дефицита товаров и сильного удорожания, тем не менее участники рынка говорят о том, что идет постепенная «примитивизация», пишет «Коммерсантъ». Компании сокращают и упрощают ассортимент, поскольку вынуждены выживать в условиях сокращения поставок необходимых компонентов или оборудования из других стран.

По данным NielsenIQ, спрос на самые популярные категории на пике в магазинах подскакивал до 50%. Приходилось даже ограничивать продажи.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев говорит, что проблемы с логистикой и нехватку части импортного ассортимента получилось компенсировать за счет перестройки каналов поставок, увеличения локальной продукции и собственных торговых марок (СТМ).

Сейчас РФ активно пополняет ассортимент за счет продукции из Узбекистана, Турции, Азербайджана, Южной Кореи и Китая. Ввозятся и товары популярных западных брендов, но по серым схемам. А это тоже влияет на ценник.

Ситуация в следующем году, отмечают аналитики, может даже ухудшится. Цепочки поставок нельзя назвать надежными, а импортозамещение еще не обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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