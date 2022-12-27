Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
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Ситуация с обеспечением российского бизнеса статистической и аналитической информации касательно ситуации в экономике изменилась за текущий год. Об этом пишет издание «Коммерсантъ», отмечая, что после того как полную статистику начали скрывать, интерес инвесторов к фондовому рынку РФ упал. При этом также ухудшилась ситуация с отраслевой аналитикой.
Теперь же могут возникнуть проблемы из-за отсутствия базы для планирования дальнейшего развития.
Сейчас информацию о российском экспорте-импорте ищут в статистиках Китая, Кореи и Индии. Но с 2020 года данные все больше скрываются. ЦБ пытается как-то влиять на ситуацию и уже обязал представителей финансового рынка публиковать свою отчетность.
Тем не менее, поскольку все еще нет подробной информации, которая предоставлялась ранее участниками рынка, остаются риски принятия неверных решений, и это останавливает инвесторов от увеличения вложений в российские активы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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