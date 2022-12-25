Экономист Зайнуллин: россияне живут как европейцы, зарабатывая втрое меньше

Сегодня, 18:39

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Экономист Зайнуллин: россияне живут как европейцы, зарабатывая втрое меньше
Фото из открытых источников

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что россияне живут, как европейцы, зарабатывая в три раза меньше. Он пояснил, что уровень жизни россиян и европейцев практически одинаковый с учетом низких зарплат, так как в России значительно ниже квартплата и стоимость продуктов.

Согласно официальным данным, жители стран Европы в среднем зарабатывают 33,5 тысяч евро в год, а россияне — примерно 9,6 тысячи евро. Граждане Люксембурга, Дании и Ирландии получают гораздо больше, чем болгары, румыны и венгры. Так, в Люксембурге средняя зарплата составляет 72,2 тысячи евро, в Дании - 63 тысячи, Ирландии - 50,3 тысячи. В Болгарии граждане зарабатывают не более 10,3 тысячи евро, в Венгрии - 12,6 тысяч, в Румынии - 13 тысяч. Экономист считает, что возможности россиян и европейцев выравниваются за счет покупательной способности рубля, иной системе налогообложения, а также благодаря низким ценам на коммунальные услуги и продукты.

По словам Зайнуллина, доход россиян на самом деле выше на треть, так как Росстат не учитывает подработки и серые зарплаты. А доход европейцев на порядок меньше за счет отчислений в пенсионные и социальные фонды, которые в России оплачивает работодатель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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