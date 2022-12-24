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Специалисты банка «Зенит» рассказали, какой должна быть минимальная так называемая финансовая подушка.
Так, важно, чтобы размер накоплений был не менее 6 окладов, пишет газета «Известия». И, конечно же, чем больше размер финансовой подушки, тем лучше.
Сумма равная 6-12 окладам поможет пережить период, если возникнут какие-то проблемы со здоровьем, либо не будет работы. За полгода-год ситуацию можно исправить и вернуться к прежнему образу жизни, при этом не будет необходимости сильно экономить или жить в кредит.
Эксперты банка отмечают, что россияне пока боятся инвестиций и большинство предпочитает копить деньги на счетах, хотя инвестиции могут приносить неплохой доход.
Так, 66% россиян, согласно данным опроса, который проводил этот банк, предпочитают копить деньги, а не вкладывать их. 24% пользуются накопительным счетом, 17% хранят деньги на вкладе и лишь 9% занимаются инвестиционной деятельностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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