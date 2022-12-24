Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров

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Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за уходящий год.
Он сообщил, что к 25 декабря АСВ ведет 377 финансовых организаций (317 кредитных организаций, 28 НПФ и 32 страховые организации). Стоит отметить, что немалая часть этих организаций проходит процедуру ликвидации несколько лет. АСВ ставит задачу завершить подавляющее число ликвидационных процедур в ближайшие два года.
«За 11 месяцев этого года мы вернули в конкурсную массу 61 млрд рублей. Сюда входят добровольные поступления от третьих лиц, результаты судебной работы и взыскания с должников, средства от реализации активов и т.д. В следующем году эта цифра будет от 30 до 36 млрд рублей», - сказал Мельников.
Также он рассказал, что на данный момент АСВ ведет розыск активов около 4 тыс. человек, которые в разной степени были причастны к нанесению ущерба банкам в общем размере до 1,5-2 трлн рублей.
При этом, по его словам, не всегда удается эффективно работать с юристами других стран, куда эти активы могли были быть выведены. Тем не менее, по его словам, при наличии доказательств финансовых преступлений решения принимаются в пользу кредиторов банка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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