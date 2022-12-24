Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров

Сегодня, 12:24

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Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров
Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников

Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за уходящий год.

Он сообщил, что к 25 декабря АСВ ведет 377 финансовых организаций (317 кредитных организаций, 28 НПФ и 32 страховые организации). Стоит отметить, что немалая часть этих организаций проходит процедуру ликвидации несколько лет. АСВ ставит задачу завершить подавляющее число ликвидационных процедур в ближайшие два года.

«За 11 месяцев этого года мы вернули в конкурсную массу 61 млрд рублей. Сюда входят добровольные поступления от третьих лиц, результаты судебной работы и взыскания с должников, средства от реализации активов и т.д. В следующем году эта цифра будет от 30 до 36 млрд рублей», - сказал Мельников.

Также он рассказал, что на данный момент АСВ ведет розыск активов около 4 тыс. человек, которые в разной степени были причастны к нанесению ущерба банкам в общем размере до 1,5-2 трлн рублей.

При этом, по его словам, не всегда удается эффективно работать с юристами других стран, куда эти активы могли были быть выведены. Тем не менее, по его словам, при наличии доказательств финансовых преступлений решения принимаются в пользу кредиторов банка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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