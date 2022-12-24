В РФ вырастут заработные платы в 2023 году, прибавка положена не только бюджетникам

Сегодня, 10:54

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В РФ вырастут заработные платы в 2023 году, прибавка положена не только бюджетникам
Фото из открытых источников

В 2023 году в России прогнозируют рост заработных плат у бюджетников на 8%. При этом ожидается, что размер зарплат будет пересмотрен и в частных структурах, пишет e1.ru.

О росте зарплат уже заявил глава Минфина Антон Силуанов. Повышение будет проходить в соответствии с законом об индексации зарплат, который внесен в Трудовой кодекс РФ. Исходя из действующих норм, в 2023 году зарплаты в РФ должны вырасти как минимум на 8%. Но для бюджетников это обязательная норма, а вот в частных структурах ее могут не учитывать, либо провести индексацию с определенными ограничениями.

Каким будет рост зарплат в частных структурах, зависит от норм, прописанных в коллективном договоре или других внутренних документах. Тем не менее, эксперты говорят о том, что рано или поздно любая компания обязана поднять зарплату своим работникам.

При этом немало компаний соглашаются повышать зарплаты работникам по уровню роста цен. Но стоит учитывать, что нет обязательной нормы для работодателей повышать ежегодно зарплаты по уровню инфляции. Минтруд лишь дал письмо с рекомендацией частным структурам проводить индексацию ежегодно с учетом инфляции.

Но если работодатель длительное время не повышает зарплату, на него можно подать в суд открытую жалобу. И тут важно действовать решительно, и лучше всего всем коллективом. Поскольку суд или госинспекция труда не всегда обязывает работодателя повышать зарплату, а может лишь выдать очередную рекомендацию, которую работодатель проигнорирует.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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