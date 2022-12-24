В 2022 году российская экономика пережила серьезный стресс, но не рухнула, сохранив, в том числе, рынок жилья.

Но ситуация с ценами на жилье в Ростове-на-Дону, как и во всей России, меняется, поскольку возникли проблемы с поставками многих стройматериалов, пишет 161.RU. Подробности о ситуации на рынке жилья рассказал директор агентства недвижимости Immobily Алексей Олейников.

Он сообщил, что в 2022 году появилась ипотека под 0,1%. На это застройщики пошли, чтобы побороть отток покупателей. При этом банки решили предложить даже разовую комиссию при оформлении кредита взамен снижения ставки, и эту комиссию застройщики переложили на клиентов, что тоже спровоцировало рост цен.

За год вырос интерес ко вторичному рынку, о чем свидетельствуют данные ЦБ. Снизились продажи в высоком ценовом сегменте.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен, а также предсказывают, что больше будут покупать недорогое жилье. К элитным апартаментам интерес будет падать, так как неопределенная ситуация в стране вынуждает осторожно выбирать объекты для крупных вложений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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