Рубль покажет восстановление, доллар успокоится к концу 2022 года – озвучен настоящий курс

Сегодня, 11:54

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Рубль покажет восстановление, доллар успокоится к концу 2022 года – озвучен настоящий курс
Фото из открытых источников

Падения курса рубля к доллару напугало многих россиян.

Валюта США за текущую неделю существенно укрепилась, а это вызывает вопросы касательно дальнейшей динамики.

Аналитик Банки.ру Вадим Тиханов отметил, что перед Новым гом доллар зачастую растет к рублю. Поэтому он не считает, что нынешнее колебание курса рубля должно вызывать серьезное беспокойство. По его прогнозу, после новогодних праздников рубль снова начнет укрепляться к американской валюте.

Тиханов полагает, что укреплению рубля будет способствовать рост спроса на него.

Эксперты также отмечают, что падение рубля может быть связано и с установлением потолка цен на российскую нефть, а также тем, что подешевели другие марки нефти.

Также прозвучали предположения, что Центробанк не спешит стабилизовать рубль, чтобы, играя на курсе, снизить дефицит бюджета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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