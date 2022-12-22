Рубль покажет восстановление, доллар успокоится к концу 2022 года – озвучен настоящий курс

Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев
США передают Украине ЗРК Patriot. В России многие начали утверждать, что они в стране появятся еще не скоро, так как...Подробнее
Падения курса рубля к доллару напугало многих россиян.
Валюта США за текущую неделю существенно укрепилась, а это вызывает вопросы касательно дальнейшей динамики.
Аналитик Банки.ру Вадим Тиханов отметил, что перед Новым гом доллар зачастую растет к рублю. Поэтому он не считает, что нынешнее колебание курса рубля должно вызывать серьезное беспокойство. По его прогнозу, после новогодних праздников рубль снова начнет укрепляться к американской валюте.
Тиханов полагает, что укреплению рубля будет способствовать рост спроса на него.
Эксперты также отмечают, что падение рубля может быть связано и с установлением потолка цен на российскую нефть, а также тем, что подешевели другие марки нефти.
Также прозвучали предположения, что Центробанк не спешит стабилизовать рубль, чтобы, играя на курсе, снизить дефицит бюджета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
США передают Украине ЗРК Patriot. В России многие начали утверждать, что они в стране появятся еще не скоро, так как...Подробнее
Комитет верхней палаты российского законодательного органа по суверенитету государства представил доклад о политике...Подробнее
Покупая автомобиль, крайне важно знать его историю, и быть уверенным, что это не «распил» или «утопленник». Японские...Подробнее
Представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи отреагировал на заявления со стороны западных государств о...Подробнее
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, почему сложно уничтожить мосты на территории Украины. Он заявил, что...Подробнее
Германия решила поделиться частью своих ЗРК Patriot со странами Восточной Европы, даже невзирая на то, что такой шаг...Подробнее
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Канаани выступил с заявлением об отношениях между...Подробнее
Ослабление рубля может проводиться преднамеренно для того, чтобы снизить бюджетный дефицит. Об этом заявил финансовый...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что представители политических властей РФ знают о недавних...Подробнее
Банк России сообщил о том, что отечественные банки побили десятилетний рекорд по выпуску кредитных карт. По данным ЦБ,...Подробнее
Комментировать