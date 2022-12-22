Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

Ослабление рубля может проводиться преднамеренно для того, чтобы снизить бюджетный дефицит. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, при необходимости Центробанк в любой момент может ужесточить ограничения на покупку валюты на Мосбирже, тем самым повлияв на курс российской валюты.

При этом, по его словам, на рубль также влияют несколько достаточно серьезных факторов.

В первую очередь – это введение девятого пакета антироссийских санкций и «потолка» на газ и нефть, добытые в России. При этом наблюдается снижение цен на нефть. Дисконт между марками Brent и Urals составляет порядка 30 долларов за баррель или 55,5%. И это серьезно сказывается на доходах РФ от продажи нефти.

Также в числе факторов, ослабляющих рубль, продолжающийся отток капитала. В 2022 году, по предварительным оценкам, он достигнет 251 млрд долларов. В прошлом году этот показатель был на уровне 246 млрд.

Антонов все же не видит пока критических признаков того, что рубль рухнет и надеется, что Центробанк сможет предотвратить такой сценарий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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