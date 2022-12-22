Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

Сегодня, 09:29

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Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита
Фото из открытых источников

Ослабление рубля может проводиться преднамеренно для того, чтобы снизить бюджетный дефицит. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, при необходимости Центробанк в любой момент может ужесточить ограничения на покупку валюты на Мосбирже, тем самым повлияв на курс российской валюты.

При этом, по его словам, на рубль также влияют несколько достаточно серьезных факторов.

В первую очередь – это введение девятого пакета антироссийских санкций и «потолка» на газ и нефть, добытые в России. При этом наблюдается снижение цен на нефть. Дисконт между марками Brent и Urals составляет порядка 30 долларов за баррель или 55,5%. И это серьезно сказывается на доходах РФ от продажи нефти.

Также в числе факторов, ослабляющих рубль, продолжающийся отток капитала. В 2022 году, по предварительным оценкам, он достигнет 251 млрд долларов. В прошлом году этот показатель был на уровне 246 млрд.

Антонов все же не видит пока критических признаков того, что рубль рухнет и надеется, что Центробанк сможет предотвратить такой сценарий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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