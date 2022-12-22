Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком

Сегодня, 15:24

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Что будет в новом 2023 году с банковским пластиком
Фото из открытых источников

Банк России сообщил о том, что отечественные банки побили десятилетний рекорд по выпуску кредитных карт.

По данным ЦБ, портфель кредитных карт в III квартале увеличился на 2,2 млн, достигнув 45,2 млн штук, пишет издание «Известия».

Для многих россиян, отмечают эксперты, кредитки являются не только платежным средством, но их используют как неприкосновенный запас денег, которым можно воспользоваться в экстренных случаях.

По словам аналитиков, спрос на пластик российских банков вырос после изменений правил работы с российским рынком международных платежных систем. Хотя Visa и Mastercard продолжают действовать внутри страны, тем не менее многие россияне начали оформлять карты «Мир», так как опасаются, что и внутри страны международные платежные системы могут быть заблокированы.

Также эксперты отмечают, что россияне все больше пользуются картами при обычных расчетах, в том числе и для того, чтобы улучшить кредитную историю. Но на следующий год эксперты все же прогнозируют низкие лимиты по платежным системам.

«Если вы не зарплатный клиент, то лимит 30 тысяч рублей. И меняться здесь ничего не будет. Правила работы с картами также вряд ли изменятся, как и ставки по ним», — заявил финансовый эксперт Андрей Бархота.

Постепенно будут сокращаться и объемы выпуска кредиток. И потому, что в этом году был всплеск, и в связи с изменением стратегии банков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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