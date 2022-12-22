Финансист Сергей Григорян: банки предпочитают выдавать кредиты серийным заемщикам

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О том, кому проще получить кредит в банке, рассказал специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян.
Россияне часто обращаются за кредитами, пишет «Прайм». Речь идет не только о крупных кредитах, но и микрозаймах.
Как рассказал Григорян, не всегда кредитная история важна для оформления кредита, хотя действительно людям с хорошей кредитной историей банки охотнее предоставляют его. Тем не менее, и тем, у кого была просрочка по платежам, кредиты выдают. Возможно, в таких ситуациях сумма кредита будет небольшой, но получить его можно.
Банки осторожно выдают кредиты людям, которые ранее их не брали, поскольку для них эти клиенты выглядят так же, как те, у кого испорчена кредитная история. Поэтому первый кредит на большую сумму могут не одобрить без дополнительных поручительств.
Кредиты оформляют и при наличии других займов. Все зависит от желаемой суммы и уровня доходов заемщика.
Стоит учитывать, что кредит не делится между созаемщиками и предполагается, что если один из заемщиков не может погасить кредит, то вместе него выплачивает другой. Разделить сумму кредита можно только через суд.
Признание банкротом не освобождает от выплаты кредита.
«Для того, чтобы человека признали банкротом у него должно быть действительно плачевное материальное положение. При этом, если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение 5 лет, без указания этого факта. При таком условии глупо рассчитывать на новые займы», - объяснил Григорян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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