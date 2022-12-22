Эксперт рассказал об ослаблении доллара

Сегодня, 08:49

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Эксперт рассказал об ослаблении доллара
Фото из открытых источников

Эксперт из Атлантического высшего учебного заведения во Флориде Рабил в публикации для издания The National Interest заявил, что российские и китайские политические власти нанесли заметный удар по позициям доллара в международной экономике. Он обратил внимание, что РФ и КНР все больше используют свои валюты в расчетах как во взаимных торговых сделках, так и с другими государствами.

Рабил напомнил, что представители России на последнем саммите международной организации БРИКС предложили ввести новую международную валюту в противовес доллару. Между тем, считает эксперт, фактически для Российской Федерации в качестве резервной валюты уже выступает юань. 

По его мнению, китайская, валюта в ближайшие годы может сильно укрепить свои позиции и заметно ослабить доллар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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