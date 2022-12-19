Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

Падение рубля продолжается. В четверг, 22 декабря, доллар на Мосбирже превысил 72 рубля — подобное с апреля наблюдается впервые, а евро начал приближаться к курсу в 77 рублей.

Каким будет дно, которое может пробить российская валюта?

Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ, честно признался, что крайне сложно в сложившейся ситуации спрогнозировать курс доллара в ближайшей перспективе. Специалист напомнил, что рынок на текущий момент неустойчив ввиду отсутствия свободной продажи, поэтому рассуждать можно только о курсе, к которому стремится регулятор — это 70–72 рубля. Такой курс устроил бы и само государство, и экспортеров, и импортеров, и даже население.

Причиной нынешнего падения курса рубля профессор называет снижение цены на нефть.

«Плюс есть определенные нервы, связанные с тем, что введен очередной пакет санкций, и с тем, что грядет 5 февраля, то есть полный отказ Запада от покупки энергоносителей в стране», — растолковал Марамыгин.

Виктор Немихин, независимый инвестиционный советник, прогнозирует укрепление доллара до 78 рублей.

«Был довольно сильный уровень сопротивления в 72 рубля, похоже, что его мы проходим, и если курс пойдет еще выше, то следующая остановка может быть в районе 78 рублей», — сказал он.

Эксперт пророчит курсу рубля снижение минимум до конца текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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