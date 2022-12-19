В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

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В России снова растет популярность SMS. Об этом сообщает издание «Ведомосит», отмечая, что еще не так давно эксперты прогнозировали отказ от SMS в ближайшие несколько лет.
Тем не менее, поскольку сейчас, попав под санкции, банки отключены от иностранных систем push-уведомлений, снова возвращаются SMS-рассылки. И это выгодно операторам связи, так как приносит им миллиарды руб. в год. Вернуть SMS к жизни смогли различные предприятия, а также маркетплейсы.
Сейчас, по предварительным данным, эксперты прогнозируют по итогам текущего года рынка SMS-рассылок на 20%. Но некоторые эксперты говорят о росте в 30%.
Тем не менее все же постепенно от SMS-рассылок снова начнут отказываться. В дальнейшем могут перейти на голосовые сообщения, а также так называемые flash-call. Но, возможно, чаще станут выбирать мессенджеры и соцсети.
Впрочем, эксперты не видят оснований говорить о том, что SMS-рассылки исчезнут совсем, как об этом говорили еще в начале года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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