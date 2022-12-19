В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи
Фото из открытых источников

В России снова растет популярность SMS. Об этом сообщает издание «Ведомосит», отмечая, что еще не так давно эксперты прогнозировали отказ от SMS в ближайшие несколько лет.

Тем не менее, поскольку сейчас, попав под санкции, банки отключены от иностранных систем push-уведомлений, снова возвращаются SMS-рассылки. И это выгодно операторам связи, так как приносит им миллиарды руб. в год. Вернуть SMS к жизни смогли различные предприятия, а также маркетплейсы.

Сейчас, по предварительным данным, эксперты прогнозируют по итогам текущего года рынка SMS-рассылок на 20%. Но некоторые эксперты говорят о росте в 30%.

Тем не менее все же постепенно от SMS-рассылок снова начнут отказываться. В дальнейшем могут перейти на голосовые сообщения, а также так называемые flash-call. Но, возможно, чаще станут выбирать мессенджеры и соцсети.

Впрочем, эксперты не видят оснований говорить о том, что SMS-рассылки исчезнут совсем, как об этом говорили еще в начале года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

Сегодня, 15:39

В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

Сегодня, 15:34

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

Сегодня, 09:34

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

19-12-2022, 17:04

Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

16-12-2022, 15:44

В московском ЦУМе в продаже появились санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

6-12-2022, 16:34

Новак: цепочки поставок нефти из России будут меняться, но в этом трагедии нет

6-12-2022, 15:49

IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

5-12-2022, 09:04

59.RU: Мясо, рыба, овощи и молочка: сравниваем цены в Перми до начала спецоперации и сейчас

2-12-2022, 09:24

С 1 декабря индексируются тарифы на коммунальные услуги

1-12-2022, 12:09

Минтранс РФ: Китай отказывается признавать российские страховые документы

29-11-2022, 18:39

Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

29-11-2022, 14:44

Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов

17-11-2022, 18:29

Получивший гражданство Депардье закрыл продюсерский центр в РФ из-за экономии

17-11-2022, 18:19

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

15-11-2022, 15:19

Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

11-11-2022, 16:24

Правительство США разрешило совершать российским банкам операции в сфере энергетики

11-11-2022, 10:14

Должен ли мобилизованный платить алименты? Отвечает пермский юрист Магомед Кантаев

4-11-2022, 10:39

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

2-11-2022, 13:29

Эксперты назвали несколько молодых криптопроектов, в которые можно вложить свои деньги

28-10-2022, 16:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

20-12-2022, 15:09

0

В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...

Подробнее
Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска

Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска

Вчера, 08:24

0

Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска. Супруга Алексея Татьяна...

Подробнее
Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

20-12-2022, 17:19

0

О том, как необходимо праздновать Новый год, и как вообще не предаваться унынию в такой сложный период, рассказала...

Подробнее
Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона

Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона

20-12-2022, 18:14

0

Дефицит бюджета Китая в нынешнем году достиг рекордного показателя в 1,1 триллиона долларов. Об этом сообщает деловое...

Подробнее
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Штайнмайером

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Штайнмайером

20-12-2022, 18:14

0

Политический руководитель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Германии Штайнмайером. Сообщается,...

Подробнее
Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

Политолог выразила мнение о переговорах между ЕС и США по закону о снижении инфляции

20-12-2022, 07:59

0

Китайский политолог Яньхун поделилась своим мнением о ситуации вокруг стремления политических властей европейского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Штайнмайер обратился с просьбой к Си Цзиньпину

Штайнмайер обратился с просьбой к Си Цзиньпину

20-12-2022, 22:59

0

20 декабря между президентом Германии Штайнмайером и политическим руководителем китайского государства Си Цзиньпином...

Подробнее
Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

Вчера, 10:44

0

В ходе своего визита в США украинский президент Зеленский намерен выступить перед американским законодательным органом....

Подробнее
В Польше тщательнее следят за украинцами

В Польше тщательнее следят за украинцами

Вчера, 07:54

0

Польские политические власти заявили о намерении более тщательно следить за приехавшими в страну украинцами. Об этом...

Подробнее
Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

20-12-2022, 14:49

0

В Тюмени штраф придется заплатить девушке Алисе за надпись «Нет вобле». Алису минувшей осенью задержали полицейские на...

Подробнее