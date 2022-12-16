«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

Сегодня, 17:04

0

Image 16+
«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников
Фото из открытых источников

Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам сотрудников. Об этом сегодня сообщила газета «Коммерсант».

По ее данным, подразделение китайской компании будет закрыто с Нового года — с 1 января 2023 года.

Под закрытие попадает отделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования Enterprise Business Group в Москве. В штате его числятся две тысячи работников. Им предложили уволиться либо же перевестись в представительства стран СНГ.

«Коммерсант» объясняет, что решение о закрытии представительства в Москве известный технологичный гигант из Китая принял в связи с рисками попадания под вторичные санкции, поскольку оборудование может быть использовано государственным сектором.

В то же время Huawei пока оставляет в России работающими центры разработок перспективных технологий в столице, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

Сегодня, 17:04

Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

16-12-2022, 15:44

В московском ЦУМе в продаже появились санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

6-12-2022, 16:34

Новак: цепочки поставок нефти из России будут меняться, но в этом трагедии нет

6-12-2022, 15:49

IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

5-12-2022, 09:04

59.RU: Мясо, рыба, овощи и молочка: сравниваем цены в Перми до начала спецоперации и сейчас

2-12-2022, 09:24

С 1 декабря индексируются тарифы на коммунальные услуги

1-12-2022, 12:09

Минтранс РФ: Китай отказывается признавать российские страховые документы

29-11-2022, 18:39

Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

29-11-2022, 14:44

Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов

17-11-2022, 18:29

Получивший гражданство Депардье закрыл продюсерский центр в РФ из-за экономии

17-11-2022, 18:19

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

15-11-2022, 15:19

Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

11-11-2022, 16:24

Правительство США разрешило совершать российским банкам операции в сфере энергетики

11-11-2022, 10:14

Должен ли мобилизованный платить алименты? Отвечает пермский юрист Магомед Кантаев

4-11-2022, 10:39

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

2-11-2022, 13:29

Эксперты назвали несколько молодых криптопроектов, в которые можно вложить свои деньги

28-10-2022, 16:29

«Люди продолжают нищать»: дал оценку финансовый эксперт Яковенко из Самары

21-10-2022, 08:14

Из-за мобилизации в торговых центрах Екатеринбурга трафик упал на 20%

18-10-2022, 08:54

Из-за частичной мобилизации жительницы Ярославской области начали экономить на красоте

17-10-2022, 08:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

0

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...

Подробнее
Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

0

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...

Подробнее
E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Сегодня, 08:14

0

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...

Подробнее
В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Сегодня, 08:44

0

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...

Подробнее
Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

0

В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...

Подробнее
Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

17-12-2022, 09:19

0

Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

0

«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт...

Подробнее
Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

0

Если вооруженный конфликт с Украиной разрастется до прямого противостояния с НАТО, Россия начнет бить по центрам...

Подробнее
«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

Вчера, 20:09

0

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...

Подробнее
Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Вчера, 08:49

0

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...

Подробнее