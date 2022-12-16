«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам сотрудников. Об этом сегодня сообщила газета «Коммерсант».

По ее данным, подразделение китайской компании будет закрыто с Нового года — с 1 января 2023 года.

Под закрытие попадает отделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования Enterprise Business Group в Москве. В штате его числятся две тысячи работников. Им предложили уволиться либо же перевестись в представительства стран СНГ.

«Коммерсант» объясняет, что решение о закрытии представительства в Москве известный технологичный гигант из Китая принял в связи с рисками попадания под вторичные санкции, поскольку оборудование может быть использовано государственным сектором.

В то же время Huawei пока оставляет в России работающими центры разработок перспективных технологий в столице, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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