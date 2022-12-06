Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции

Сегодня, 15:44

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Банк России считает, что быстрый рост зарплат россиян приведет к инфляции
Фото из открытых источников

Центробанк 16 декабря опубликовал отчет, в котором указано, что на данный момент возможны проинфляционные эффекты, спровоцированные внутренними изменениями в экономике.

При этом указано, что влияние этих факторов может оказаться более выраженным, чем было заложено в базовом сценарии. В частности, могут вырасти реальные зарплаты.

«Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда», - заявили в ЦБ.

В Центробанке объяснили, что инфляцию могут разгонять снижение численности рабочей силы и изменение структуры занятости. Это объясняется мобилизацией, которая прошла осенью.

Тем не менее то, что население сейчас будет более экономно тратить деньги, может сдержать инфляцию. Многие действительно предпочитают сейчас сохранять часть заработка, поскольку все еще наблюдаются условия общей неопределенности в стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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