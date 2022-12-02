В московском ЦУМе в продаже появились санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

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На официальном сайте ЦУМа появились необычные товары от люксовой марки Prada.
В частности, там можно приобрести чехол для iPhone и санки стоимостью в 85 и 315 тысяч рублей бренда Prada. За 275 тыс. можно купить снегоступы от Prada. При желании за 500 тыс. рублей можно купить нарды, а за 205 тыс. рублей – ракетки для пинг-понга.
Больше всего обсуждений о сумочке для iPhone. В ней можно даже носить габаритный 14 Pro. Но можно ли зафиксировать смартфон внутри сумочки, чтобы он не болтался, на сайте не указано. Интересно то, что чехлы для iPhone продаются по цене от 88 до 90 тыс. рублей, тогда как сам гаджет стоит около 1 тыс. долларов.
В комментариях пользователи обсуждают, как много россиян будут приобретать все эти аксессуары и спортивный инвентарь от именитого бренда сейчас, когда ситуация в стране, мягко говоря, непростая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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