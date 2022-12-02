Новак: цепочки поставок нефти из России будут меняться, но в этом трагедии нет

Вице-премьер Александр Новак считает, что невзирая на введенные коллективным Западом эмбарго и потолок цен на нефть, «черное золото» из России все равно будет оставаться востребованным. Другое дело, что придется менять цепочки поставок. Однако и в изменении логистики Новак никакой трагедии не видит.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. И все же хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — приводит комментарий Новака агентство ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что нефти в мире не так уж и много, поэтому топливо из РФ, по его убеждению, будет востребованным всегда. Даже в условиях введенных ограничений.

Напомним, вчера вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на ввоз сырой российской нефти по морю. В понедельник также в ЕС, странах Большой семерки и Австралии начало работать правило о предельной цене на российскую нефть. Оно ограничивается стоимостью в 60 долларов за баррель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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