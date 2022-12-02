IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

Сегодня, 09:04

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IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации
Фото из открытых источников

В России возникла проблема нехватка IT-специалистов после того как началась «военная спецоперация», поскольку немало представителей этой профессии покинули страну, опасаясь мобилизации.

Первая в этом году волна массового отъезда IT-специалистов не была связана с мобилизацией, пишет НГС. Она началась в первые дни «военной спецоперации», так как на IT-рынок выросло внешнее давление и многие специалисты приняли предложение компаний из других стран.

За полгода рынок постепенно начал восстанавливаться, но потом пошла вторая волна отъезда IT-специалистов из России. И связана она с тем, что россияне начали бежать от мобилизации.

В настоящее время вакансий в IT-компаниях уменьшилось до 29%, тогда как количество соискателей в этой сфере выросло на 56%. Это тоже результат дисбаланса рынка, указывающий на сокращение IT-компаний в стране, при том что число IT-специалистов растет. Многие стремятся устроиться в этой сфере, получив хотя бы минимальные навыки, так как российские IT-специалисты получили отсрочку от армии и им государство предоставляет дополнительные льготы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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