59.RU: Мясо, рыба, овощи и молочка: сравниваем цены в Перми до начала спецоперации и сейчас

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Как изменились цены на продукты в Перми после начала «военной спецоперации» рассказало издание 59.RU.
Аналитики издания использовали информацию о ценах исходя из данных приложения «Сбермаркет».
Судя по этой информации, некоторые продукты можно купить дешевле, например говяжий фарш, но мясо курицы подорожало с 180 до 220 рублей. Выросла в цене и свинина. Существенно подрожала рыба и морепродукты.
Цены на молочные продуты остались примерно в том же диапазоне, но некоторые позиции исчезли с прилавков, чтобы сравнить цены на них. Как отмечают авторы исследования, чтобы сэкономить, можно воспользоваться акционными предложениями.
Цена на овощи тоже мало отличается, но, например, морковь и капуста подешевела, а лук сильно вырос в цене.
В целом же, отмечают аналитики, ситуация за год с ценами на продукты не изменилась, а повышение ценников на некоторые продукты можно объяснить сезонным колебанием, и если искать товары по акциям, то общий чек может быть даже ниже по тем же продуктам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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