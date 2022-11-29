59.RU: Мясо, рыба, овощи и молочка: сравниваем цены в Перми до начала спецоперации и сейчас

Сегодня, 09:24

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59.RU: Мясо, рыба, овощи и молочка: сравниваем цены в Перми до начала спецоперации и сейчас
Фото из открытых источников

Как изменились цены на продукты в Перми после начала «военной спецоперации» рассказало издание 59.RU.

Аналитики издания использовали информацию о ценах исходя из данных приложения «Сбермаркет».

Судя по этой информации, некоторые продукты можно купить дешевле, например говяжий фарш, но мясо курицы подорожало с 180 до 220 рублей. Выросла в цене и свинина. Существенно подрожала рыба и морепродукты.

Цены на молочные продуты остались примерно в том же диапазоне, но некоторые позиции исчезли с прилавков, чтобы сравнить цены на них. Как отмечают авторы исследования, чтобы сэкономить, можно воспользоваться акционными предложениями.

Цена на овощи тоже мало отличается, но, например, морковь и капуста подешевела, а лук сильно вырос в цене.

В целом же, отмечают аналитики, ситуация за год с ценами на продукты не изменилась, а повышение ценников на некоторые продукты можно объяснить сезонным колебанием, и если искать товары по акциям, то общий чек может быть даже ниже по тем же продуктам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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