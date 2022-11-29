С 1 декабря индексируются тарифы на коммунальные услуги

С 1 декабря начинается индексация тарифов на коммунальные услуги согласно решению правительства. До этого она проводилась 1 июля текущего года и максимальный рост платы составлял тогда не более 4%. Раньше следующей датой индексации было определено 1 июля 2023 года, но в сентябре правительство приняло решение о переносе на 1 декабря 2022 года. В документе, принятом по этому вопросу, в качестве обоснования было написано о "необходимости обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения".

Максимальный размер увеличения платы за коммунальные услуги по официальным сведениям не должен превышать 9%. При этом конкретные размеры будут определяться местными политическими властями в каждом регионе. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что следит, чтобы увеличение платы не превышало размера инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700