Минтранс РФ: Китай отказывается признавать российские страховые документы

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Заместитель главы Минтранса России Александр Пошивай проинформировал о том, что Китай не признает российские страховые документы судовладельцев. Об этом сегодня пишет газета «Московский комсомолец».
Пошивай уточнил, что в Поднебесной не признают документы, которые выдавались страховщиками РФ и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК).
«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы», - заявил заместитель министра в ходе своего выступления на российско-китайском энергетическом форуме.
Москва на текущий момент работает над тем, чтобы убедить Китай начать признавать сертификаты, выданные занимающимися страхованием морских перевозок энергоносителей из России компаниями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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