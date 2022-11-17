Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО
Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины,...Подробнее
В ходе работы совместного российско-китайского форума по вопросам бизнеса в перерывах между официальными мероприятиями заместитель премьер-министра Новак рассказал журналистам об отношении к обсуждаемым в европейском союзе планах ввести верхний предел цены на нефть. Он подчеркнул, что российские компании не будут продавать топливо государствам, политические власти которых установят цены директивно вместо рыночных.
«У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку», – сказал Новак.
Он также обозначил свою оценку такой политики западных государств, выразив мнение, что принимаемые ими меры в первую очередь приводят к проблемам в их экономике.
Новак напомнил, что политические власти ЕС уже вводили эмбарго на уголь из России, а затем цены на него возросли и теперь в экономике западных государств отмечается нехватка этого сырья. В конечном итоге, отметил Новак, эти меры приводят к росту денежных расходов населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины,...Подробнее
В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...Подробнее
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России...Подробнее
О том, как будет далее развиваться мировая история, высказал свои прогнозы лингвист и мыслитель из США Ноам Хомский. Он...Подробнее
Поставленные Турцией Украине ракеты реактивных систем залпового огня TRLG-230 предназначены, главным образом, для...Подробнее
Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...Подробнее
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как проходит «военная спецоперация», и о роли...Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...Подробнее
Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник...Подробнее
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте. В интервью западному изданию он...Подробнее
Комментировать