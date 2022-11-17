Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России

Сегодня, 14:44

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Новак проанализировал ситуацию вокруг обсуждений в ЕС введения верхнего предела цены на нефть из России
Фото из открытых источников

В ходе работы совместного российско-китайского форума по вопросам бизнеса в перерывах между официальными мероприятиями заместитель премьер-министра Новак рассказал журналистам об отношении к обсуждаемым в европейском союзе планах ввести верхний предел цены на нефть. Он подчеркнул, что российские компании не будут продавать топливо государствам, политические власти которых установят цены директивно вместо рыночных.

«У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку», – сказал Новак.

Он также обозначил свою оценку такой политики западных государств, выразив мнение, что принимаемые ими меры в первую очередь приводят к проблемам в их экономике. 

Новак напомнил, что политические власти ЕС уже вводили эмбарго на уголь из России, а затем цены на него возросли и теперь в экономике западных государств отмечается нехватка этого сырья. В конечном итоге, отметил Новак, эти меры приводят к росту денежных расходов населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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