Получивший гражданство Депардье закрыл продюсерский центр в РФ из-за экономии

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Актер Жерар Депардье решил закрыть продюсерский центр в России. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь артиста Арно Фрилли.
Он отметил, что решение было принято из-за экономических условий в РФ. Продюсерский центр работал несколько лет успешно. Он занимался производством фильмов совместно с Францией. Но «военная спецоперация» РФ на территории Украины отпугнула французских партнеров и пришлось заморозить все проекты.
«Я создал продюсерскую компанию BABUSHKA и спродюсировал с ним первый фильм «Распутин». Специфика этой компании заключается в производстве фильмов в копродукции с Францией. В настоящее время у меня было несколько проектов в стадии подготовки. Как только началась спецоперация, французские партнеры тут же отошли. Поэтому все эти проекты приостановлены», - рассказал Депардье.
Но пока продюсерский центр существовал, приходилось выделять средства на операционные расходы. Поэтому было принято решение закрыть его. По словам Арно Фрилли, закрытие центра никак не связано с политикой.
Напомним, Жерар Депардье получил гражданство РФ в 2013 году. Как говорили тогда, это он сделал для того, чтобы не платить в Европе высокие налоги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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