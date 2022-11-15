Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает ИноСМИ.

Экономическая структура ЕС имеет свои особенности. И, по сути, госдолг стран организации влияет в целом на ситуацию в Евросоюзе. Сейчас же госдолг многих стран ЕС слишком высокий, и это уже становится общей проблемой.

ЕС уже несколько лет пытается побороть эту проблему. Но пандемия коронавируса и энергетический кризис не дали реализовать эти планы. Российско-украинский конфликт еще больше усугубил ситуацию.

Тем не менее бесконечно длительно такая ситуация продолжаться не может. В конце концов какая-то из стран Евросоюза будет вынуждена объявить о банкротстве. А это может серьезно ударить по евро.

Эксперты напоминают, что 10 лет назад из-за греческого финансового кризиса еврозона едва не развалилась. Но до сих пор проблему совокупного долга стран Евросоюза не удалось решить. И к 2021 году совокупный долг стран ЕС вырос до 95% ВВП.

При этом никаких механизмов, которые бы гарантировали улучшение ситуации, европейское руководство предоставить не смогло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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