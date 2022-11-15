76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает ИноСМИ.
Экономическая структура ЕС имеет свои особенности. И, по сути, госдолг стран организации влияет в целом на ситуацию в Евросоюзе. Сейчас же госдолг многих стран ЕС слишком высокий, и это уже становится общей проблемой.
ЕС уже несколько лет пытается побороть эту проблему. Но пандемия коронавируса и энергетический кризис не дали реализовать эти планы. Российско-украинский конфликт еще больше усугубил ситуацию.
Тем не менее бесконечно длительно такая ситуация продолжаться не может. В конце концов какая-то из стран Евросоюза будет вынуждена объявить о банкротстве. А это может серьезно ударить по евро.
Эксперты напоминают, что 10 лет назад из-за греческого финансового кризиса еврозона едва не развалилась. Но до сих пор проблему совокупного долга стран Евросоюза не удалось решить. И к 2021 году совокупный долг стран ЕС вырос до 95% ВВП.
При этом никаких механизмов, которые бы гарантировали улучшение ситуации, европейское руководство предоставить не смогло.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...Подробнее
Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...Подробнее
Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...Подробнее
Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...Подробнее
Эксперт в сфере энергетической политики Юшков проанализировал ситуацию вокруг решения немецкого и польского...Подробнее
Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к...Подробнее
В городе Екатеринбурге преподаватели колледжа им. Ползунова, в котором в 2018 г. заменили директора, теперь массово...Подробнее
Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...Подробнее
О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт...Подробнее
Комментировать