Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

Сегодня, 15:19

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Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге
Фото из открытых источников

Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что разобранные самолеты уже невозможно восстановить, поскольку с них сняты ключевые агрегаты и маршевые силовые установки. В таком состоянии лайнеры находятся уже более года.  

Санкции, введенные Западом против РФ на фоне «военной спецоперации» только усугубили ситуацию. Из-за санкций на данный момент российско-французская компания PowerJet не выпускает и не обслуживает двигатели SaM146, которые были установлены на Superjet 100.

Исходя из той информации, которая попала в СМИ, в текущем году российские авиакомпании получат только десять Superjet 100, из которых только семь будут новыми, хотя ранее планировалось до конца текущего года передать 19 Superjet 100.

Эксперты авиационной отрасли опасаются, что из-за санкций ситуация будет только ухудшаться и РФ может лишиться возможности обслуживать свой авиационный парк на должном уровне, а количество новых самолетов ежегодно будет сокращаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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