Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

Первый заместитель руководителя Сберегательного банка Ведяхин сообщил, что в организации собираются открыть ее представительство в Китае. Обсуждение конкретных деталей между представителями Сбербанка и китайским регулятором уже проводится.

Ведяхин на форуме Finopolis заявил, что руководство банка намерено открыть его отделение в другом государстве. Он также рассказал, что приходится добиваться согласия китайских финансовых организаций на учреждение представительства Сбербанка в Китае.

Ранее сообщалось, что Ведяхин заявлял об изучении вопроса размещения облигаций Сбербанка в китайской валюте. Однако итоговые решения руководство намерено принимать в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700