Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет
В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...Подробнее
Первый заместитель руководителя Сберегательного банка Ведяхин сообщил, что в организации собираются открыть ее представительство в Китае. Обсуждение конкретных деталей между представителями Сбербанка и китайским регулятором уже проводится.
Ведяхин на форуме Finopolis заявил, что руководство банка намерено открыть его отделение в другом государстве. Он также рассказал, что приходится добиваться согласия китайских финансовых организаций на учреждение представительства Сбербанка в Китае.
Ранее сообщалось, что Ведяхин заявлял об изучении вопроса размещения облигаций Сбербанка в китайской валюте. Однако итоговые решения руководство намерено принимать в соответствии с рыночной конъюнктурой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...Подробнее
Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия. По его словам, после того как...Подробнее
Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона...Подробнее
Российский посол в США Антонов заявил, что американские политические власти прекратили диалог по вопросу достижения...Подробнее
Руководитель федерального антимонопольного ведомства Шаскольский сообщил, что стоимость одежды и обуви в российских...Подробнее
Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode...Подробнее
Японские военные соединения совместно с американскими войсками начали проводить масштабные учения по оборонительным...Подробнее
В Париже работники транспортной компании RATP, организующей движение поездов метро, в четверг проводят массовую...Подробнее
Военный эксперт Рустем Клупов рассказал о том, в чем может быть суть плана вывода войск РФ из Херсона Он отметил, что...Подробнее
Реформа ЖКХ, которую губернатор Александр Беглов анонсировал на 2023 год, официально призвана улучшить качество уборки...Подробнее
Комментировать