Правительство США разрешило совершать российским банкам операции в сфере энергетики

Сегодня, 10:14

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Правительство США разрешило совершать российским банкам операции в сфере энергетики
Фото из открытых источников

Американское министерство финансов сообщает, что правительство разрешило совершать экономические сделки, относящиеся к энергетической сфере, российским банкам, по отношению к которым ранее были введены санкции. Срок действия разрешения обозначен до 15 мая следующего года. Соответствующая лицензия опубликована на сайте министерства. 

«Все операции, запрещенные указом президента 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанные с энергетикой, разрешены до (...) 15 мая 2023 года», – написано в документе.

Среди российских банков, которым разрешены сделки в сфере энергетики, Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Центральный банк и другие, а также связанные с ними организации. Уточняется, что под операциями, связанными с энергетической сферой, обозначены производственные процессы с разными углеводородами и электроэнергией, вырабатываемой разными способами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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