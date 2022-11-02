Должен ли мобилизованный платить алименты? Отвечает пермский юрист Магомед Кантаев

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс
Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...Подробнее
Мобилизация влияет на источники доходов мобилизованных, и при этом также может изменить их финансовые обязательства.
Среди мобилизованных есть много тех, кто выплачивает алименты. Нужно ли платить их мобилизованным, объяснил юрист Магомед Кантаев, пишет 59.ru.
Кантаев подчеркнул, что алименты могут выплачиваться также нетрудоспособным нуждающимся родителям, супругам и бывшим супругам, другим членам семьи. И алименты придется платить даже в случае мобилизации. При этом выплачиваться алименты будут уже из денежного довольствия мобилизованного. А размер выплаты может быть пересмотрен в суде, если стороны не могут договориться об этом самостоятельно.
Прекратить выплаты можно если ребенок достиг 18 лет или был удочерен или усыновлен. Также не выплачиваются алименты, если ребенок умер. Если говорить об алиментах нетрудоспособным взрослым, то они не выплачиваются, если, например, получателем была бывшая супруга или бывший супруг и они вступили в новый брак. Также прекращаются выплачиваться алименты в случае смерти одной из сторон.
В случае задолженности по алиментам, как полагает Магомед Кантаев, уважительной причиной от уплаты долга по алиментам может стать участие в «военной спецоперации». Но суд может и не пойти на то, чтобы списать долг, отметил юрист. Он добавил, что пока непонятно, как будет складываться правоприменительная практика касательно таких исков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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