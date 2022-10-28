Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

Россия уже прорабатывает возможность освоения ресурсов на территориях Украины, которые она присоединила.

И один из них – каолин, пишет РБК. Это белая глина, которая необходима для производства сантехники.

Поскольку санкции серьезно ограничили возможности РФ, весной возник дефицит сырья для производства сантехники. Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что РФ будет использовать ресурсы, которые есть на тех территориях Украины, которые она объявила своими.

«Можем поставлять с этих территорий гранитный щебень, глины (в том числе каолин), известняк и цемент», — заявил Мантуров.

Сантехника в РФ действительно очень подорожала. Ранее РФ закупала каолин у Украины, но, захватив ее территории, сможет уже использовать ресурсы, которые там находятся, как свои. Возможно это позволит добиться снижения цен на унитазы, цена на которые существенно выросла в этом году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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