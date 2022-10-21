Эксперты назвали несколько молодых криптопроектов, в которые можно вложить свои деньги

Сегодня, 16:29

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Эксперты назвали несколько молодых криптопроектов, в которые можно вложить свои деньги
Фото из открытых источников

Ежемесячно на крипторынок выходят новые монеты. Некоторые из них перспективные, хотя, конечно, и «однодневки» есть. Опрошенные изданием РБК эксперты рассказали, в какие из них стоит вложить свои деньги.

Интересной специалистам кажется монета Apecoin (APE). Ее разработчиками выступили создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club. В их планах значится создание на основе этой монеты метавселенной для владельцев криптоактивов.

Эксперты неплохой для инвестиций считают и Aptos (APT), блокчейн которой может быть использован для «обкатки» новейших технологических решений в данной сфере. Команда, которая выпустила токен, ранее являлась разработчиком криптокошелька Diem для Марка Цукерберга. В списке инвесторов этого проекта - Binance Labs.

Не менее перспективными, но гораздо более рисковыми называются экспертами игровые токены Battle Infinity. Команда разработчиков ранее не засветилась в качестве создателей успешных криптопроектов, но предложенная ими концепция выдается интересной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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