«Люди продолжают нищать»: дал оценку финансовый эксперт Яковенко из Самары

Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент Национального института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов Дмитрий Яковенко.

По его словам, на данный момент пессимистические прогнозы касательно российской экономики не сбылись, пишет 63.ru. Многие ожидали, что к осени у РФ начнутся серьезные экономические проблемы из-за санкций, введенных в ответ на «военную спецоперацию» на территории Украины.

Запас прочности российской экономики оказался выше, чем ожидали на Западе. Тем не менее, санкций меньше не становится, а их накопительный эффект растет. Учитывая то, что за эти 8 месяцев конфликта новые производства РФ не наладила, а продолжала искать возможность ввоза подсанкционных товаров по серым схемам, при этом Запад ищет возможность заблокировать и такие поставки, стоит ожидать более серьезные проблемы уже зимой.

По прогнозам финансового эксперта, дефицитными могут стать товары со сферы электроники. Зимой также может образоваться дефицит свежих овощей и фруктов. Не исключает Яковенко и проблемы с покупкой автомобилей.

Повлияет на экономику и то, что сотни тысяч трудоспособны мужчин вырвали из экономической деятельность и отправили на фронт. При этом им еще и необходимо платить зарплату.

Эксперт рекомендует уже сейчас начинать экономить и если есть возможность приобрести что-то из важных покупок раньше. Поскольку через несколько месяцев этот товар может стать очень дефицитным, либо существенно подорожать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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