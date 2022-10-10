Из-за мобилизации в торговых центрах Екатеринбурга трафик упал на 20%

Сегодня, 08:54

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Из-за мобилизации в торговых центрах Екатеринбурга трафик упал на 20%
Фото из открытых источников

Из-за мобилизации в торговых центра Екатеринбурга трафик упал на 20%. Об этом пишет E1.RU, ссылаясь на данные, предоставленные экспертами.

Судя по  статистике, которую предоставили ТЦ Свердловской области, с 21 сентября количество посетителей упало второй раз за год.

Генеральный директор ТЦ «Европа» и региональный представитель Совета торговых центров Марина Крупина рассказала, что с конца сентября посещаемость ТЦ снизилась в среднем на 20%. Есть и ТЦ, в которых падение было намного более существенным. В результате этого доходы магазинов сократились, и возникли проблемы с арендной платой.

Крупина отметила, что предыдущее падение трафика посетителей в ТЦ было в феврале, когда РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины. Сейчас же причиной стало то, что мобилизация погрузила людей в состояние, когда они не понимают, как будет меняться ситуация далее. Поэтому многие отказываются от покупок, которые не важны.

Второе падение за год может стать серьезным ударом для бизнеса. Весной из РФ вышли многие западные бренды, хотя тогда были ожидания, что они могут вскоре вернуться.

«Есть сроки расторжения договоров аренды. Они еще пока не вышли, но есть большая вероятность, что площадки, временно приостановившие свою деятельность весной, скоро станут вакантны. Потому что компании не работают уже больше полугода, и по ним в ближайшее время могут быть приняты какие-то решения», - сообщила Крупина.

Сейчас российская экономика зависит от политических решений, и это нездоровая ситуация, предупреждают эксперты, поскольку в таких случаях экономика теряет способность к восстановлению, а малейший сбой может спровоцировать глубокий кризис.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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