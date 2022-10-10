Из-за частичной мобилизации жительницы Ярославской области начали экономить на красоте

Сегодня, 08:34

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Из-за частичной мобилизации жительницы Ярославской области начали экономить на красоте
Фото из открытых источников

Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику.

В Ярославской области женщины уже стали реже посещать салоны красоты, парикмахерские, делать маникюр и т.п. Об этом пишет 76.ru.

Мастера рассказывают, что у них резко сократилась клиентская база. Одна из визажистов пожаловалась на то, что с конца сентября у нее почти не было клиентов, хотя ранее нередко даже приходилось отказывать желающим записаться, из-за нехватки времени.

Начали отменять записи даже те, кто заранее встал в очередь. В октябре в Ярославле в предыдущие годы клиентки уже записывались на макияж и стрижку перед новогодними праздниками. Но сейчас записей на несколько месяцев вперед нет.

Мастера отмечают, что рост цен на материалы повлек повышение стоимости услуг, и это тоже отталкивает клиенток. Но работать в ущерб себе тоже никто не хочет.

Зарабатывать стали меньше не только мастера красоты. Сократились доходы и у заведений, которые проводили праздники и пышные мероприятия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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