«Известия»: россияне сняли более 750 млрд рублей после начала частичной мобилизации в РФ

С начала мобилизации в России физлица сняли со счетов более 750 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.

Как отмечают аналитики издания, спрос на наличные резко вырос с 21 сентября. И с этой даты по 6 октября россияне обналичили 754,1 млрд рублей.

Сразу же на второй день после оглашения частичной мобилизации со счетов физлиц было снято в РФ 132,1 млрд рублей. Самый большой спрос на наличку в банкоматах был зафиксирован 30 сентября — тогда россияне изъяли из банков 144,8 миллиарда рублей. При этом до 22 сентября в Банке РФ фиксировали снятие наличных физлицами ежедневно в диапазоне от 8,1 до 40,8 миллиарда рублей.

Спад спроса на наличку начался лишь в конце первой недели октября и опустился в диапазон 14,4-35,5 миллиарда рублей.

Схожая ситуация была и конце февраля – начале марта. Тогда сняли около 2,9 трлн рублей. Но после 5 марта ситуация стабилизировалась. Тогда спрос на наличку вырос из-за санкций, а также неопределенности ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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