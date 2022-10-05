Число медицинских вакансий в РФ резко выросло после начала мобилизации

В России существенно выросло число вакансий для медицинского персонала.

Эта тенденция наблюдается уже несколько недель, отмечают эксперты. Повлияло на ситуацию то, что медиков мобилизуют и отправляют на фронт, передает News.ru. Информацию можно легко проверить, просмотрев данные популярного интернет-ресурса по поиску работы.

Если еще в августе было 8,2 тыс. вакансий для медицинских работников, то в сентябре их число увеличилось до 17 тыс. Сейчас наиболее востребованы врачи-эксперты, лечащие врачи, специалисты по клиническим исследованиям.

Чаще стали появляться вакансии для специалистов без опыта работы. То есть медучреждения готовы брать выпускников высших учебных заведений. В августе для выпускников было открыто 1,2 тыс. вакансий, а сейчас есть уже 2,5 тыс. таких вакансии.

Отмечают эту же тенденцию и на другом ресурсе по поиску работы, хотя рост и не такой большой. Согласно данным этого портала, за неделю количество предложений для врачей от коммерческих клиник выросло на 10%, а для младшего и среднего медперсонала – на 12%.

Эксперты отмечают, что многих медиков сейчас забирают на фронт. Поэтому клиникам приходится набирать вчерашних студентов, поскольку дефицит медработников и без того высок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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