Экономисты объяснили, что могут сделать россияне, чтобы сохранить свои накопления в условиях экономической нестабильности.

То, что ситуация сейчас непростая, понятно всем. И, конечно же, никто не хочет терять свои деньги.

Заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко предлагает сейчас снижать долговую нагрузку, пишет НГС. Важно следить за расходами и по возможности формировать подушку безопасности.

А вот Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Тамара Попова также считает, что важно контролировать расходы. Но если все же что-то очень хочется приобрести, хотя в планы такая покупка не входила, ее можно себе позволить, если она не съест весь бюджет месяца.

Накопления же лучше делать в разных валютах, а если есть возможность, то можно приобретать недвижимость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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