«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных россиян

Мобилизация создала проблемы для многих россиян, поскольку, как оказалось, вручение повестки не означает списание долгов и даже отсрочку по платежам нужно успеть оформить. Об этой ситуации рассказывает e1.ru.

Мобилизованным действительно дают отсрочку по кредитам, если они успевают обратиться в банк до отправки на фронт. При этом кредитор обязан рассмотреть требование о каникулах за 10 дней и дать свой ответ. И не всегда ответ бывает положительным.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин прогнозирует, что банки будут стараться воспользоваться любой возможностью, чтобы не оформлять кредитные каникулы. Поэтому стоит озаботиться заранее с документами, которые позволили бы доверенному человеку представлять мобилизованного в банках и других структурах.

«Чтобы оформить заявление, надо обратиться к своему кредитору с пакетом документов, подтверждающих участие в СВО, написать заявление и получить одобрение, после которого можно идти на каникулы. Длиться они будут на 30 дней дольше, чем служба по контракту или участие в «военной спецоперации», - объяснил эксперт.

Он добавил, что финансовые учреждения будут стараться оформить как можно меньше таких отсрочек. А учитывая количество мобилизованных и уровень закредитованности населения, ситуация для банков может сложиться очень сложная.

Стоит отметить, что мобилизованным советуют обязательно оформлять и завещание, поскольку риски погибнуть на фронте существуют всегда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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