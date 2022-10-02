«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных россиян

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных россиян
Фото из открытых источников

Мобилизация создала проблемы для многих россиян, поскольку, как оказалось, вручение повестки не означает списание долгов и даже отсрочку по платежам нужно успеть оформить. Об этой ситуации рассказывает e1.ru.

Мобилизованным действительно дают отсрочку по кредитам, если они успевают обратиться в банк до отправки на фронт. При этом кредитор обязан рассмотреть требование о каникулах за 10 дней и дать свой ответ. И не всегда ответ бывает положительным.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин прогнозирует, что банки будут стараться воспользоваться любой возможностью, чтобы не оформлять кредитные каникулы. Поэтому стоит озаботиться заранее с документами, которые позволили бы доверенному человеку представлять мобилизованного в банках и других структурах.

«Чтобы оформить заявление, надо обратиться к своему кредитору с пакетом документов, подтверждающих участие в СВО, написать заявление и получить одобрение, после которого можно идти на каникулы. Длиться они будут на 30 дней дольше, чем служба по контракту или участие в «военной спецоперации», - объяснил эксперт.

Он добавил, что финансовые учреждения будут стараться оформить как можно меньше таких отсрочек. А учитывая количество мобилизованных и уровень закредитованности населения, ситуация для банков может сложиться очень сложная.

Стоит отметить, что мобилизованным советуют обязательно оформлять и завещание, поскольку риски погибнуть на фронте существуют всегда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных россиян

Сегодня, 09:09

Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

Вчера, 09:09

ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

2-10-2022, 21:19

Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

1-10-2022, 08:39

Как действовать предпринимателям Ростова при мобилизации

26-09-2022, 16:14

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

19-09-2022, 10:44

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

16-09-2022, 16:19

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

15-09-2022, 09:44

Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

13-09-2022, 08:44

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

12-09-2022, 12:19

Эксперт рассказал, когда Россия выйдет из экономического кризиса

6-09-2022, 17:19

Экономист Ведута прогнозирует, что россияне перестанут брать ипотеку

5-09-2022, 16:09

Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

3-09-2022, 10:59

Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

2-09-2022, 17:04

Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

2-09-2022, 15:59

Electrolux окончательно уходит из России

2-09-2022, 15:29

В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

1-09-2022, 20:19

Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

1-09-2022, 16:04

Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

31-08-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

Вчера, 16:14

0

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...

Подробнее
«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

Вчера, 18:49

0

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...

Подробнее
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Вчера, 15:29

0

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...

Подробнее
Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Сегодня, 09:19

0

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...

Подробнее
Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

3-10-2022, 15:19

0

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...

Подробнее
Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

3-10-2022, 08:29

0

Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

3-10-2022, 11:59

0

Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в...

Подробнее
Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Вчера, 18:13

0

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...

Подробнее
ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

2-10-2022, 21:19

0

Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет. Об этом пишет ИноСМИ со...

Подробнее
Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Ярославца не выпустили на отдых в Турцию из-за мобилизации

Вчера, 09:39

0

Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого. Житель Ярославской области...

Подробнее