Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

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Вопрос о том, как уберечь свои накопления в нынешних условиях волнует многих россиян.
На фоне «военной спецоперации» РФ против Украины российский рубль может серьезно просесть к доллару и евро, поскольку давление на Россию из-за ее действий касательно Украины растет.
Эксперты отмечают, что властям удалось стабилизовать курс после первого обвала, когда рубль снизился и доллар торговался даже выше 100 рублей. После этого несколько месяцев в стране действовали серьезные ограничения на валютные операции.
Некоторые эксперты оптимистично настроены и считают, что из страны ушли «токсичные» валюты, что привело к укреплению рубля. Рубль стал главным инструментом инвестиции, и это будет способствовать его стабильности.
Сейчас же ожидается новый пакет санкций и он может повлечь падение российской валюты. В этот раз ожидается курс на уровне 120 рублей за доллар.
Поэтому однозначного ответа, как сохранить накопления, нет. Эксперты советуют использовать несколько инструментов накопления, что снизит вероятность потери всех сбережений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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