ИноСми: Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет

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Аналитики прогнозируют продолжение энергетического кризиса в Европе еще на несколько лет. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на The Economist.
По мнению ряда западных аналитиков, если энергетический кризис затянется надолго, то стоит ожидать новые конфликты, а уже разгоревшиеся противостояния будут усиливаться. И такая ситуация может сохраняться весь следующий год.
Европейские компании уже начали сокращать газодобычу. Это уже заметили в голландской провинции Гонингент, где находится самое большое в Европе месторождение газа. Поскольку добыча газа там провоцирует землетрясения, добычу газа пришлось сократить, а в 2024 году власти и вовсе намерены закрыть это месторождение.
При этом даже при высоких ценах на сырье придется сокращать добычу в Европе. И в такой ситуации сложно ожидать прекращения энергетического кризиса в 2023 году.
В банке Goldman Sachs прогнозируют на следующий год рост цен на газ и другие энергоресурсы. И это, как полагают некоторые аналитики, только усилит разногласия внутри ЕС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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