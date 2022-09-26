Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

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Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России.
Антироссийские санкции уже объявили США, Великобритания и Канада. Конечно же, будет пакет санкций и от ЕС.
Эксперты рассказали о том, как эти санкции могут повлиять на российскую экономику, пишет 74.ru.
Под санкциями оказались Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный центр, НСПК «Мир» и Агентство по страхованию вкладов. Их включили в санкционные списки, поскольку РФ использует эти финансовые учреждения для ухода от санкций в отношении банковской системы. Есть вероятность того, что от SWIFT отключат еще больше российских банков.
ЕС хочет запретить импорт из РФ некоторых видов стали, лесной продукции (древесина, целлюлоза, бумага) и драгоценных камней. Будут ограничения на импорт косметики, мыла, средств для бритья. Новый пакет санкций от ЕС обойдется РФ в 7 млрд евро в год.
В санкционный список США включены депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда. В списке глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, члены семей зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. США включили в санкционный список еще 10 компаний.
Великобритания фактически закрыла доступ россиянам к услугам в области IT-консалтинга, архитектуры, инженерных работ, рекламы, аудита, юриспруденции, а также ввела персональные санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Персональные санкции в отношении 43 человек ввела Канада.
Такие санкции, по мнению ряда экспертов, повлияют негативно на возможность РФ осуществлять операции на внешнем рынке, будут серьезные проблемы с операциями в долларах и евро, но сохранится возможность внебиржевых торгов. Санкции против Национального клирингового центра лишат РФ торговать на внешнем рынке энергоресурсами.
Поэтому ошибочно заявлять о том, что РФ безболезненно перенесет новые санкции, отмечают эксперты. Но насколько тяжелыми будут последствия, зависит от того, как оперативно будут предприниматься меры по стабилизации ситуации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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