Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

Сегодня, 08:39

0

Image 16+
Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ
Фото из открытых источников

Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России.

Антироссийские санкции уже объявили США, Великобритания и Канада. Конечно же, будет пакет санкций и от ЕС.

Эксперты рассказали о том, как эти санкции могут повлиять на российскую экономику, пишет 74.ru.

Под санкциями оказались Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный центр, НСПК «Мир» и Агентство по страхованию вкладов. Их включили в санкционные списки, поскольку РФ использует эти финансовые учреждения для ухода от санкций в отношении банковской системы. Есть вероятность того, что от SWIFT отключат еще больше российских банков.

ЕС хочет запретить импорт из РФ некоторых видов стали, лесной продукции (древесина, целлюлоза, бумага) и драгоценных камней. Будут ограничения на импорт косметики, мыла, средств для бритья. Новый пакет санкций от ЕС обойдется РФ в 7 млрд евро в год.

В санкционный список США включены депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда. В списке глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, члены семей зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. США включили в санкционный список еще 10 компаний.

Великобритания фактически закрыла доступ россиянам к услугам в области IT-консалтинга, архитектуры, инженерных работ, рекламы, аудита, юриспруденции, а также ввела персональные санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Персональные санкции в отношении 43 человек ввела Канада.

Такие санкции, по мнению ряда экспертов, повлияют негативно на возможность РФ осуществлять операции на внешнем рынке,  будут серьезные проблемы с операциями в долларах и евро, но сохранится возможность внебиржевых торгов. Санкции против Национального клирингового центра лишат РФ торговать на внешнем рынке энергоресурсами.

Поэтому ошибочно заявлять о том, что РФ безболезненно перенесет новые санкции, отмечают эксперты. Но насколько тяжелыми будут последствия, зависит от того, как оперативно будут предприниматься меры по стабилизации ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Как действовать предпринимателям Ростова при мобилизации

26-09-2022, 16:14

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

19-09-2022, 10:44

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

16-09-2022, 16:19

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

15-09-2022, 09:44

Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

13-09-2022, 08:44

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

12-09-2022, 12:19

Эксперт рассказал, когда Россия выйдет из экономического кризиса

6-09-2022, 17:19

Экономист Ведута прогнозирует, что россияне перестанут брать ипотеку

5-09-2022, 16:09

Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

3-09-2022, 10:59

Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

2-09-2022, 17:04

Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

2-09-2022, 15:59

Electrolux окончательно уходит из России

2-09-2022, 15:29

В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

1-09-2022, 20:19

Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

1-09-2022, 16:04

Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

31-08-2022, 12:39

Ericsson закроет представительство в России до конца 2022 года

29-08-2022, 09:04

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

28-08-2022, 14:09

Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

28-08-2022, 07:59

Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

25-08-2022, 10:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

29-09-2022, 14:19

0

Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...

Подробнее
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

29-09-2022, 08:19

0

Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний....

Подробнее
В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

29-09-2022, 12:24

0

В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...

Подробнее
Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

29-09-2022, 15:04

0

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...

Подробнее
В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

28-09-2022, 08:04

0

Переброска «загадочных ракет» на полигоны РФ в Арктике обеспокоила Запад. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что США и...

Подробнее
Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

29-09-2022, 08:19

0

Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

29-09-2022, 09:59

0

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил не мелочиться и отправить на фронт всех молодых мужчин из...

Подробнее
Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

29-09-2022, 10:09

0

В России, чтобы приобрести оружие, необходима справка от медицинской комиссии по форме № 002-О/у. Такую справку можно...

Подробнее
Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

29-09-2022, 17:54

0

Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он...

Подробнее
В Иране рассказали, какие автомобили могут экспортировать в Россию

В Иране рассказали, какие автомобили могут экспортировать в Россию

29-09-2022, 10:44

0

Глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш рассказал, какие автомобили страна может...

Подробнее