Как действовать предпринимателям Ростова при мобилизации

Сегодня, 16:14

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Как действовать предпринимателям Ростова при мобилизации
Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам донских предпринимателей Олег Дереза высказал мнение о том, что пока неясно, как мобилизация отразится на малом бизнесе. Приказ военного комиссара Игоря Егорова о частичной мобилизации в области не прояснил, как предпринимателям перестроить работу и не потерять деньги.

Как известно, работодатель обязан выплатить мобилизуемому деньги, которые он должен, а также за призывником сохраняется его рабочее место. Однако что делать, если забирают частного предпринимателя, задает вопрос омбудсмен. Возникают вопросы: будут ли заморожены их кредиты, что будет с их бизнесом? Как быть группе людей, которые купили в кредит деревообрабатывающий станок и занимаются изготовлением фурнитуры для мебели. Если бизнесмен никому ничего не должен, то он распустил сотрудников и уехал по мобилизации. А что делать,  если человек должен банку три миллиона рублей и у него в залоге квартира. По мнению Дерезы, будет справедливо, если мобилизуемым спишут долги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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