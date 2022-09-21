Как действовать предпринимателям Ростова при мобилизации

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Уполномоченный по правам донских предпринимателей Олег Дереза высказал мнение о том, что пока неясно, как мобилизация отразится на малом бизнесе. Приказ военного комиссара Игоря Егорова о частичной мобилизации в области не прояснил, как предпринимателям перестроить работу и не потерять деньги.
Как известно, работодатель обязан выплатить мобилизуемому деньги, которые он должен, а также за призывником сохраняется его рабочее место. Однако что делать, если забирают частного предпринимателя, задает вопрос омбудсмен. Возникают вопросы: будут ли заморожены их кредиты, что будет с их бизнесом? Как быть группе людей, которые купили в кредит деревообрабатывающий станок и занимаются изготовлением фурнитуры для мебели. Если бизнесмен никому ничего не должен, то он распустил сотрудников и уехал по мобилизации. А что делать, если человек должен банку три миллиона рублей и у него в залоге квартира. По мнению Дерезы, будет справедливо, если мобилизуемым спишут долги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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