Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

Сегодня, 10:44

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Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца
Фото из открытых источников

В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских долларов за тысячу кубометров. Это максимальное проседание стоимости за два последних месяца. На нынешнем уровне цены на голубое топливо были 26 июля.

В понедельник, 19 сентября, по состоянию на 09:30 по Москве газ на бирже торговался по цене 1867 долларов (за тысячу кубов). И это почти на 5 процентов меньше, нежели было в момент закрытия биржи в минувшую пятницу.

Цены на голубое топливо в Европе начали снижаться в течение последних недель. Эксперты главной причиной этого называют опережения графика заполнения подземных хранилищ. Кроме того, власти стран Европы конкретизировали свои планы по прохождению будущей зимы.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, недавно заявил о том, что Старому Свету удалось избавиться от российской газовой зависимости, передает «Лента.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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