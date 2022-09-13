Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

Средние зарплаты айтишников в России существенно упали. Отчасти это объясняется изменениями на рынке труда в стране. Работодатели РФ стали меньше нуждаться в квалифицированных кадрах, а более востребованными стали начинающие специалисты и специалисты среднего уровня, которых привлекают обычно для рутинных задач в IT-сфере. Об этом сообщил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

По его словам, дефицита кадров, которого так опасались работодатели, не возникло. Так, специалисты из закрывшихся компаний в сфере перешли в работающие.

«Частично сохраняется дистанционная занятость, позволяющая работать в российской компании удаленно, например из Армении или Узбекистана. Плюс летом был выпуск специалистов из вузов, и они также пополнили рынок труда в IT-сфере», - пояснил Цыганов в комментарии REGNUM.

Экономист прогнозирует, что в будущем уровень зарплат айтишников будет «привязан» к реальному спросу на их услуги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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