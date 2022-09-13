В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

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В России наметилась тенденция к снижению уровня зарплаты ИТ-специалистов. Об этом пишет РБК, отмечая, что эта динамика уже прослеживается на сервисах по поиску работы.
Причиной снижения зарплат в ИТ-сфере эксперты называют насыщение рынка сотрудниками начального и среднего уровня, которые готовы работать за более скромные оклады.
Сервис «Хабр Карьера», который проводит регулярные опросы среди работников этой сферы, отмечает, что пиковые значения зарплат айтишников был в марте на фоне скачка курса и оттока специалистов.
К августу верхняя планка зарплат специалистов снизилась на 11%, если сравнивать с показателями предыдущего года и сейчас составляет около 160 тыс. рублей.
Медианная зарплата айтишников в России в августе составила 60,5 тыс. руб., что на 3,2% ниже, чем в марте этого года, сообщает HeadHunter. В Москве зарплаты айтишников за полгода упали на 2,1%, а в Петербурге – на 1%.
По итогам года эксперты все же ожидают, что прирост зарплат в ИТ будет в пределах или даже ниже инфляции, хотя в предыдущие несколько лет прирост зарплат в этой сфере всегда существенно превышал инфляцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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