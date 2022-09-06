Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а также из-за сокращения поставок российских энергоносителей Европа движется в средневековье. Издание отмечает, что до начала российской спецоперации на Украине и введения санкций Европа почти 50% газа покупала у России. Как пишет обозреватель, критическое состояние снабжения энергетики топливом приведет к тому, что странам ЕС придется вырубать леса.

Рапоза также считает, что кризис Европы не является краткосрочным. Журналист также отмечает, что новости из Западной Европы, где высокий уровень инфляции и нормирование потребления ресурсов, напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Обозреватель также обращает внимание на то, что несмотря на Brexit, Великобритания столкнулась с теми же проблемами. Британский премьер Лиз Трасс для решения проблемы дефицита энергоносителей отказалась от поддержки «климатического лобби», которая является традиционной для Лондона. Также она планирует отменить запрет на «неэкологичную» добычу газа методом гидроразрыва пласта.

В свою очередь, Германия, которая как Испания, Франция и Италия, наиболее зависима от импорта российского газа, подписывает долгосрочные соглашения на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Однако для его получения придется построить новые терминалы. Автор статьи отмечает, что подобные меры должны были быть предприняты несколько лет назад.

В публикации приводятся прогнозы британского финансового конгломерата Barclays Capital, который предрекает ЕС «более глубокую продолжительную рецессию и более стойкое повышение инфляции».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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