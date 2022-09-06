Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд
Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...Подробнее
Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а также из-за сокращения поставок российских энергоносителей Европа движется в средневековье. Издание отмечает, что до начала российской спецоперации на Украине и введения санкций Европа почти 50% газа покупала у России. Как пишет обозреватель, критическое состояние снабжения энергетики топливом приведет к тому, что странам ЕС придется вырубать леса.
Рапоза также считает, что кризис Европы не является краткосрочным. Журналист также отмечает, что новости из Западной Европы, где высокий уровень инфляции и нормирование потребления ресурсов, напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Обозреватель также обращает внимание на то, что несмотря на Brexit, Великобритания столкнулась с теми же проблемами. Британский премьер Лиз Трасс для решения проблемы дефицита энергоносителей отказалась от поддержки «климатического лобби», которая является традиционной для Лондона. Также она планирует отменить запрет на «неэкологичную» добычу газа методом гидроразрыва пласта.
В свою очередь, Германия, которая как Испания, Франция и Италия, наиболее зависима от импорта российского газа, подписывает долгосрочные соглашения на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Однако для его получения придется построить новые терминалы. Автор статьи отмечает, что подобные меры должны были быть предприняты несколько лет назад.
В публикации приводятся прогнозы британского финансового конгломерата Barclays Capital, который предрекает ЕС «более глубокую продолжительную рецессию и более стойкое повышение инфляции».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...Подробнее
Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...Подробнее
Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...Подробнее
Джозеф Ная, автор статьи в Project Syndicate, оценил риски ядерной войны на планете и пришел к выводу, что она...Подробнее
На фоне полной информационной тишины со стороны Минобороны РФ главным источником новостей с фронта в эти дни стали...Подробнее
Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах...Подробнее
Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали...Подробнее
На фоне контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области российские военные нанесли удар зенитной ракетой от ЗРК...Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...Подробнее
В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...Подробнее
Комментировать