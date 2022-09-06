CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM.

Из-за множества ограничений, немало россиян в этом году отдыхали дома. Они покупают билеты на речные круизы по Волге, а также путевки на курорты Краснодара. В этом году увеличилось число внутренних туристов на Камчатке и Байкале. В отпуск россияне ездили и в европейскую часть Арктики. Многих россиян привлек бывший немецкий Кенигсберг, то есть, нынешний Калининград.

Внутри России много различных туристических объектов. Чтобы посетить значимые туристические достопримечательности понадобиться не один год. Поэтому, полагают эксперты, внутренний туризм будет развиваться и россияне смогут найти интересные для себя места. Приток денег в туристическую сферу за счет внутреннего туризма будет стимулировать его развитие и повышения качества отдыха. Те, кто отправлялся за границу только из-за высокого сервиса на иностранных курортах, смогут получить этот же уровень услуг и в России. Так что потребность путешествовать за границу, чтобы отдохнуть, вовсе отпадет.

К тому же российское правительство поддерживает тех граждан, которые отдыхают на отечественных курортах. В межсезонье снова заработала программа туристического кэшбэка, по которой возвращается 20% от стоимости тура на карту «Мир».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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