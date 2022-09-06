CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу
Фото из открытых источников

В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM.

Из-за множества ограничений, немало россиян в этом году отдыхали дома. Они покупают билеты на речные круизы по Волге, а также путевки на курорты Краснодара. В этом году увеличилось число внутренних туристов на Камчатке и Байкале. В отпуск россияне ездили и в европейскую часть Арктики. Многих россиян привлек бывший немецкий Кенигсберг, то есть, нынешний Калининград.

Внутри России много различных туристических объектов. Чтобы посетить значимые туристические достопримечательности понадобиться не один год. Поэтому, полагают эксперты, внутренний туризм будет развиваться и россияне смогут найти интересные для себя места. Приток денег в туристическую сферу за счет внутреннего туризма будет стимулировать его развитие и повышения качества отдыха. Те, кто отправлялся за границу только из-за высокого сервиса на иностранных курортах, смогут получить этот же уровень услуг и в России. Так что потребность путешествовать за границу, чтобы отдохнуть, вовсе отпадет.

К тому же российское правительство поддерживает тех граждан, которые отдыхают на отечественных курортах. В межсезонье снова заработала программа туристического кэшбэка, по которой возвращается 20% от стоимости тура на карту «Мир».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

Сегодня, 12:19

Эксперт рассказал, когда Россия выйдет из экономического кризиса

6-09-2022, 17:19

Экономист Ведута прогнозирует, что россияне перестанут брать ипотеку

5-09-2022, 16:09

Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

3-09-2022, 10:59

Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

2-09-2022, 17:04

Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

2-09-2022, 15:59

Electrolux окончательно уходит из России

2-09-2022, 15:29

В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

1-09-2022, 20:19

Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

1-09-2022, 16:04

Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

31-08-2022, 12:39

Ericsson закроет представительство в России до конца 2022 года

29-08-2022, 09:04

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

28-08-2022, 14:09

Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

28-08-2022, 07:59

Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

25-08-2022, 10:24

Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

24-08-2022, 12:29

Сбербанк предупредил граждан о предстоящем в сентябре повышении цен на ряд товаров

20-08-2022, 13:59

Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

18-08-2022, 18:34

Эксперт Калачев считает, что запрет российского туризма в Европу не имеет смысла

11-08-2022, 09:54

АТОР: Турпоток в РФ сократился на 95% по сравнению с 2019 годом

3-08-2022, 17:19

Экономист Сафонов: россияне будут отказываться от дорогостоящих покупок в долг

3-08-2022, 11:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

0

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...

Подробнее
Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

10-09-2022, 11:34

0

Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...

Подробнее
Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

0

Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...

Подробнее
Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

10-09-2022, 15:49

0

На фоне полной информационной тишины со стороны Минобороны РФ главным источником новостей с фронта в эти дни стали...

Подробнее
В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

Вчера, 13:39

0

Джозеф Ная, автор статьи в Project Syndicate, оценил риски ядерной войны на планете и пришел к выводу, что она...

Подробнее
Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

10-09-2022, 22:09

0

Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

9-09-2022, 18:19

0

Руководитель телеграм-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов заявил о том, что бойцы Вооруженных Сил...

Подробнее
Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

10-09-2022, 15:39

0

Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали...

Подробнее
Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

10-09-2022, 23:19

0

На фоне контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области российские военные нанесли удар зенитной ракетой от ЗРК...

Подробнее
На подступах к Изюму начались ожесточенные бои

На подступах к Изюму начались ожесточенные бои

10-09-2022, 09:04

0

Ожесточенные бои между бойцами ВСУ и ВС РФ завязались на подступах к городу Изюм, что в Харьковской области. По данным...

Подробнее